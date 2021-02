Naakte Vlissinger (59) bevredigt zichzelf en wordt aangehouden

Bouw van tweede fase in Vlissingse groene wijk Claverveld begint dit voorjaar

8 februari VLISSINGEN - De verkoop van woningen in het tweede deel van de Vlissingse wijk Claverveld is deze maand begonnen. Gemeente en projectontwikkelaars AM Zeeland en Zeeland Wonen gaan ervan uit dat de palen voor de eerste woningen in mei de grond in gaan.