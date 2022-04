Na twee jaar weer groot feest op de Markt: ‘Wat 5 mei is voor Vlissingen, is Koningsdag voor Middelburg’

Het programma van 2019 werd afgestoft en het bestuur kwam in januari weer bij elkaar om het oranjefeest op poten te zetten. ,,Het is geweldig dat het dit jaar weer kan. Koningsdag is echt een flink evenement in Middelburg. Wat 5 mei voor Vlissingen is, betekent Koningsdag voor Middelburg. Er komt publiek vanuit heel Walcheren en daarbuiten”, legt Koster uit.