Na provincie geeft ook Veere geld voor Pieter de potvis

Eerder was al duidelijk dat de provincie en het Zeeuwse Landschap samen tachtig mille geven zodat het museum het skelet kan huisvesten en wisselexposities kan opzetten. Dit jaar is dat: ‘ Wat spoelt er aan in Zeeland? Van potvis tot petfles’. In 2020 volgt de expositie ‘Groot en klein in de Zeeuwse natuur’ en in 2021 draait het om de biologische kant van de Zeeuwse zeezoogdieren. Na drie jaar wordt bekeken of de potvis een nieuwe, permanente ruimte in Terra Maris kan krijgen.