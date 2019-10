Na oldtimers vullen jukeboxen een leeg winkelpand

Zoutelande, de tweede Heimat voor Theo en Maria

7:30 ZOUTELANDE - Theo en Maria Engels keken vrijdagmiddag verrast toen ze burgemeester Rob van der Zwaag in het Beach Hotel in Zoutelande zagen staan. Ze waren nog meer verrast toen het Duitse echtpaar hoorde dat hij speciaal voor hen was gekomen. Want de twee vierden vrijdag hun vijftigste huwelijksdag. Dat niet alleen. Ze vierden ook dat ze al 50 jaar Zoutelande bezoeken. Wat hen betreft komen ze ook de komende jaren nog vaak naar Zoutelande. ,,Want het is hier goed”, aldus Maria (72). ,,Heel goed”, vult haar man (75) aan.