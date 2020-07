Na negen jaar zwerven is poes Bloem terug thuis

NIEUWLAND - Na negen jaar is Bloem is weer veilig bij de familie Confurius. In mei 2011 verdween de toen vierjarige poes en deze week kreeg Veronique Confurius een telefoontje van medewerkers van de dierenambulance dat ze was gevonden. Vanochtend kon ze Bloem weer ophalen en meenemen naar haar nieuwe woning.

Dat wordt voor Bloem wel even wennen, want de familie woont niet meer in het oude huis aan de Seintoren in Middelburg maar verhuisde een aantal jaren na haar verdwijning naar Nieuwland. ,,Ook kregen we in de tussentijd twee kinderen, Lennon en Elin”, vertelt Veronique terwijl ze voor het dierenasiel wacht tot ze met het kattenmandje naar binnen kan.

Petra Goethals en Richard Terlouw van de dierenambulance vonden Bloem in Oost-Souburg. Ze leefde samen met een aantal andere zwerfkatten rondom een brandgang aan de Prins Hendrikstraat. Daar kreeg ze regelmatig brokjes van een bewoonster die zich het lot van de zwerfkatten aantrok. Omdat Bloem gechipt is, was het voor de medewerkers van de dierenambulance een koud kunstje om te ontdekken bij wie ze hoort. ,,Daarom is het zo belangrijk dat dieren gechipt worden”, zegt Jolanda Lichtenberg van de Stichting Dierenwelzijn Walcheren.

Veronique is maar wat blij dat ze Bloem weer heeft. ,,Toen ze verdween, hebben we alles gedaan om haar terug te vinden. We zijn zelfs nog in Groot Abeele wezen zoeken.” Ook lag ze enkele nachten op de bank om de tuindeur maar te kunnen openen als ze Bloem weer hoorde. ,,Maar ze was weg en bleef weg. Totdat we het telefoontje kregen.”