Na jaren wachten kan de Oostkapelse tennisvereniging beginnen met de aanleg van twee padelbanen

Al drie jaar ligt de vergunning voor de aanleg van twee padelbanen klaar. In 2016 ontstond bij de club voor het idee om ze aan te leggen. Padel is een mix tussen tennis en squash en destijds zagen bij LTC De Sprink al een aantal mensen dat deze racketsport wel eens erg populair kon worden. Twee jaar later kreeg het bestuur toestemming van de leden om het plan door te zetten. De gemeente ging vervolgens akkoord en gaf een vergunning maar trok enige tijd later die toestemming alsnog in omdat in het gemeentehuis, tot verontwaardiging van heel veel inwoners, er plannen ontstonden om het hele sportcomplex te verplaatsen naar een perceel aan de zuidwestkant van het dorp. Want de gemeente wilde op het sportpark woningen en vakantiehuisjes bouwen. Dat plan haalde het niet omdat het toenmalige college van burgemeester en wethouder viel waarna het verhuisplan werd geschrapt. Wattel weet nog goed dat het bestuur in een gesprek met wethouder Pieter Wisse (CDA, sport) vorig jaar te horen kreeg dat De Sprink weer gebruik kon maken van hun oude vergunning. ,,En hij hield woord. De afgelopen week kregen we groen licht vanuit het gemeentehuis.” Inmiddels is padel al redelijk ingeburgerd.