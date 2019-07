Na hitte en regen maandag weer zonneschijn

Op Schouwen bleef het nagenoeg droog, een eiland verder op Goeree-Overflakkee viel zaterdagavond in één bui 56 mm. Dat is ruim de helft van de 80 mm die normaal in deze zomermaand valt. Op het Bellamypark in Vlissingen pakten zich zaterdag donkere wolken samen boven de ringrijders. Omstreeks 15 uur regende het flink: 27 mm regen. Vlissingen kreeg zondag nog eens 26 mm hemelwater, ook Middelburg (29 mm) en Aagtekerke (23 mm) kregen hun deel. Tholen hield het droog. Weeronline verwacht dat Zeeland dinsdagavond, na een warme en droge maandag, een onweersbui krijgt. Vanaf donderdag is het ouderwets zomers kwakkelweer, met een graadje of 22 en zo nu en dan een buitje.