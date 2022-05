Na een paar ellendige jaren, is Hrieps terug van weggeweest: ‘De enige toekomst is weer doorgaan’

uit eten De fantasti­sche handen van de Di Colandrea’s in Mamma Mia

Nee, dit is niet de mooiste locatie van Middelburg en ja, dat is goed zoals het is. Hier ga je met de hele familie voor een schappelijke prijs op bezoek bij de Di Colandrea’s. Zij zorgen met de allerbeste ingrediënten vol overgave voor hun gasten. En moedertjelief, wat is dat fijn.

29 april