Na een lange, hete dag kreeg Jacqueline Pruijsers dit cadeautje

Na tien jaar sollicite­ren vindt Elly (60) eindelijk een baan

20:21 GOES - Tien jaar zat de hoogopgeleide Elly Lijnse (60) uit Ritthem werkloos thuis. Na een waslijst aan sollicitaties had ze de hoop bijna opgegeven. Een interview in de PZC begin november bracht de met smart gewenste ommekeer. ,,Ik heb een baan! Ik ga 1 januari aan de slag als beleidsadviseur bij ViaZorg. Ik ben zoooo blij!”