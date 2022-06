Na duizend swingovers hangt Emma pas in de touwen

Een paar stoere mannen flikten het al eens, maar in Nederland (‘misschien ook wel wereldwijd’) deed geen vrouw het eerder: op één dag duizend keer via een touw naar boven klimmen, een koprol maken over een balk en weer via het touw naar de grond gaan. Zo'n swingover is al een behoorlijke hindernis op de survivalbaan, maar om hetzelfde kunstje duizend keer achterelkaar te doen, is voor de meeste stervelingen gekkenwerk. Voor anderen is het een ultieme uitdaging. Middelburgse Emma (22) wil er mee bewijzen dat je met ‘doorzettingsvermogen en de juiste mindset’ doelen kunt halen. Ze knoopt er gelijk een goed doel aan vast: de Stichting Vrienden Cliënten Emergis.