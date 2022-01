Na brand kan Middelburgs gezin leven weer oppakken in buurhuis

MIDDELBURG - Trudie Bouman en haar twee kinderen Ryan en Jacky hebben weer een huis. Nadat tijdens de jaarwisseling het Middelburgse gezin bijna alles kwijtraakte door een brand, kunnen ze sinds vrijdag hun leven weer oppakken in het huis aan de andere kant van hun oprit aan de Radenhove. ,,Onze buurvrouw is september vorig jaar overleden. Haar huis is nu aan ons toegewezen zodat we gelukkig in onze buurt kunnen blijven.”