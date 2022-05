Na 36 jaar is het echt zo: de ‘burgemeester van Nieuwland’ stopt ermee

Drie jaar cel geëist voor overval op Middelburg­se kapsalon

MIDDELBURG - Het was helaas geen klant die 24 juni vorig jaar een kapsalon aan de Sint Janstraat in Middelburg binnenstapte. Het was de 23-jarige Mohammed K. uit Vlissingen die gewapend met een vuurwapen naar binnen ging en geld eiste.

