Na 33 jaar stopt Wim als molenaar van de Korenhoop in Meliskerke: ‘Het is niet veilig meer om in de wieken te klimmen’

Van ‘roversfa­mi­lie’ die langs Zeeuwse kust trok, is nu nog alleen een ‘stelende vader’ over

19:59 DEN BOSCH - Van het idee dat in 2018 een Montenegrijnse familie door Zeeland trok om samen tal van auto-inbraken te plegen en daarbij ook kinderen inzette, blijft steeds minder over. Althans: het valt niet te bewijzen, erkent het Openbaar Ministerie nu ook. Alleen de vader, de 45-jarige M.A., wordt nog voor de inbraken vervolgd, bleek vandaag tijdens de behandeling van het hoger beroep in de zaak.