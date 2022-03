Na 32 jaar stopt Ad Maris: ‘In de politiek telt elke stem’

Ad Maris is het langstzittende raadslid van Zeeland. Hij werd in 1990 gekozen als volksvertegenwoordiger van de voormalige gemeente Mariekerke voor de RPF/SGP. Na de herindeling in 1997 zat hij namens RPF/GPV in de raad van Veere en vanaf 2006 vertegenwoordigde hij de ChristenUnie in de SGP/CU-fractie. Hij had na die 32 jaar nog graag door willen gaan als raadslid samen met de SGP. Maar het landelijk bestuur van de CU wilde dat niet en besliste dat er onder de eigen naam en een nieuwe lijsttrekker mee gedaan moest worden aan de verkiezingen. ,,Terwijl er tal van gemeenten zijn waar dat niet moet.”