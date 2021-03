Na 25 jaar duikt gouden ring weer op... in een mestkelder in Meliskerke

Vader Jan Willem Mol wist meteen dat deze ring ooit toebehoorde aan een Turkse man die een schaap kwam kopen bij de vorige eigenaar, voorafgaand aan het offerfeest. ,,Tijdens het aftasten van het dier, ‘zit het goed in het vlees, is het dik genoeg’, raakte de ring los en glipte zo door het rooster de gierkelder in. De man wilde die ring er nog uit halen. Maar dat was veel te gevaarlijk wegens de dampen.” Zodoende verliet die man de boerderij zonder ring.

Bij de koop van de boerderij, enkele jaren geleden, hoorde Jan Willem Mol het verhaal van de ring. ,,De vorige eigenaar zei, er moet nog een ring in die mestkelder liggen.” Mol zelf is er nooit naar op zoek gegaan. Maar toen zijn dochter tijdens het schoonmaken van de kelder de ring vond, wist hij dat het sieraad van de Turkse man moet zijn. Hij heeft echter geen flauw idee hoe hij achter het adres van die man moet komen. Om die reden plaatste hij een bericht van die vondst en een foto op Facebook in de hoop dat op die manier de rechtmatige eigenaar zich meldt zodat hij weer verenigd kan worden met het sieraad. ,,Het is best een zware ring. Het lijkt een combinatie van een trouwring en een zegelring. In de ring staat namelijk ook een naam en een datum. Wie deze informatie kan geven, mag de ring komen ophalen.”