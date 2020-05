Na 2 maanden droogstaan eindelijk weer baantjes trekken in Vlissingen

Veerse wethouder Roelse: ‘Waar we kunnen, komen we onderne­mers tegemoet’

19:00 DOMBURG - Waar we kunnen, daar komen we ondernemers tegemoet. Die boodschap geeft de Veerse wethouder economie en toerisme Adri Roelse (DTV). Hij benadrukte wel dat uiteindelijk het coronateam en de gemeenteraad beslissen wat mogelijk is. ,,Het team kijkt niet alleen wat in verband met de veiligheid en gezondheid allemaal kan en niet kan. Maar ook wat we kunnen doen om de gevolgen van de crisis te verzachten. Als we bedrijven tegemoet kunnen komen, dan zullen we dat doen.”