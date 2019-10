N8vdn8 zet Middelburg in vuur en vlam

Zo druk als zaterdagavond is het maar zelden in de binnenstad. Terwijl er op het eerste oog nog minder te zien was dan anders. Alle lampen waren uit, zelfs de nieuwe verlichting van de topmonumenten zoals het stadhuis en de Lange Jan. Maar wie tijdens de N8vdn8 zijn ogen liet wennen aan het duister, ontdekte heel veel moois.

Tijdens de ontdekkingstocht door de donkere stad rezen veel feniksen op. Dat was geen toeval, maar een verwijzing naar de bevrijding van Middelburg, 75 jaar geleden. De stad werd in 1940 door een enorme brand verwoest, maar staat alweer jaren hoog op de ranglijst van steden met de meeste monumenten. Uit de as herrezen, zoals de feniks, de vuurvogel.

Het Zeeuws Museum had op het Abdijplein een voorstelling aan het thema gewijd: The rise of the Phoenix. Kinderen konden ook hun eigen feniksmaskers knutselen en luisteren naar het voorleesverhaal De vogel feniks. Het museum pakte bovendien uit met de Mannenpakkendans, door leerlingen van de CSW Bestevaer.

De N8vdn8 is een initiatief van de natuur- en milieuorganisaties die willen laten zien hoe mooi de duisternis is. Of beter: zou kunnen zijn, want echt donker is het tegenwoordig bijna nergens meer. Zeker niet in de stad. Maar gezellig was het zaterdag des te meer. De restaurants en terrassen puilden uit tijdens etentjes bij kaarslicht. Dat zou een mooie winst zijn van de jaarlijkse N8vdn8 in Middelburg: dat ook de rest van het jaar het licht wel wat gedimd mag worden.

Volledig scherm Vuurshow op de Markt in MIddelburg tijdens de N8vdn8, met als thema: De nacht van de feniks. © Maurits Sep

Volledig scherm Vuurshow op de Markt © Maurits Sep

Volledig scherm Marshmallows roosteren op de Markt © Maurits Sep

Volledig scherm The rise of the Phoenix op het Abdijplein © Maurits Sep

Volledig scherm Muziek in de Gistpoort © Maurits Sep