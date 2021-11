Mysterieuze ‘vrouw in hoepelrok’ blijkt dame op stoel van Middelburgse kunstenaar Herman Put

Het beeld staat al jaren in de Machinefabriek. Het stond een poos tussen enkele panoramadoeken, maar vertoefde de laatste jaren meestal in een voormalig kantoortje dat op de enorme schilderijen en hal 2 uitkijkt. De dame stond even in hal 2 tussen de rommel, omdat ze plaats moest maken voor festival Dwaalspoor. Sinds begin vorige week zit ze weer in haar privévertrek in de Machinefabriek, laat vrijwilliger Ton Steketee van stichting Panorama Walcheren maandag zien.