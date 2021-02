Mysterie van bijzondere bloemenkrans ontrafeld: vlinder is voor Rina, de liefste oma van Vlissingen

Weer even thuis Warme herinnerin­gen aan de Breeweg: ‘Met zussendag gaan we terug’

18 februari Met Leny Paauwe-van Oosten (1958) zijn we weer even thuis op de Breeweg bij Middelburg, waar ze geboren werd tussen een zee van bloemen als jongste van zes. In het najaar was het daar trouwens wel anders met alle slik op de weg. Zeker in het ‘natte najaar’ van 1974, toen het leger kwam helpen.