Myra (16): ‘Ik vind het fijn om me in een toneelrol in te leven’

Waar ben je veel te vinden?

,,Eigenlijk best veel op school. Ik heb dit jaar vaak tot laat in de middag les. Dat is wel jammer. Maar och, het is niet heel erg. Ik heb geen hekel aan school. We gaan tussen de middag wel eens met een groepje in de stad lunchen. Bij De Vriendschap of de Herberg. Ik heb een vaste vriendengroep van zo'n twaalf vriendinnen. Een aantal daarvan gaat 's avonds uit. Ik hoor ze dan over Tramzicht in Domburg bijvoorbeeld. Maar ik heb daar nog niet zo veel zin in. Ik heb genoeg te doen na school.’’