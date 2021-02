Muzikant Bob Springer zet een ‘ark vol creatief talent’ op poten

Achter de saaie gevel van een kantoorpand aan de Klarinetweg in Middelburg huist een heuse ark: l’Arq, een verzamelplaats voor creatieve talenten. Met opnamestudio's voor muziek en beeld. Domein van de Middelburgse muzikant Bob Springer, alias Bobby Arq. Fotografen, videomakers, muzikanten, modellen of schrijvers; iedereen kan er terecht. ,,In de bijbelse ark werden dieren verzameld, ik verzamel creatieve talenten in mijn l’Arq’’,, lacht Springer. ,,Zodat zij, net als ik, hun passie kunnen ontwikkelen. l’Arq kan ze daarbij helpen op verschillende manieren. Zo gaat zanger Gijs Teuwsen van Peer hier een online workshop opnemen. De bekende Vlissingse YouTuber Djaniboi gebruikte bij ons voor het eerst de podcast-livestudio. Maar we hebben ook een schrijver zonder budget, gekoppeld aan een illustrator, zodat ze nu samen een boek maken. Want je hoeft niet altijd, overal geld voor te hebben.’’