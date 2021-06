Muzikale rondvaart in Middelburg smaakt naar meer: ‘Dit gaan we vaker doen’

VIDEO Zonsver­duis­te­ring (uiteinde­lijk) goed te zien in Zeeland: ‘Jaaaaa, daar is-ie! Het hapje!’

11 juni MIDDELBURG - Elf telescopen stonden klaar op de Loskade in Middelburg, tien mensen drentelden er nerveus omheen. Is er eindelijk weer eens een zonsverduistering, is het compleet bewolkt. Net als de eerste sterrenkijkers zich van de hemel keren, klinkt daar de eerste kreet. ,,Jaaaaa, daar is-ie! Het hapje!”