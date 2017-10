Muziek Walcherse DJ in Amerikaanse serie

Een enorme verrassing voor Daniëlle, beter bekend als dj Go!Diva, en haar man Michiel uit Koudekerke. Paramount Pictures heeft haar technomuziek gebruikt voor de trailer van het tweede seizoen van de Amerikaanse serie Berlin Station.

Drie maanden geleden kreeg Daniëlle een e-mail van Paramount Pictures. ,,Daar stond in dat ze mijn muziek hadden gebruikt in een trailer van Berlin Station,” vertelt Go!Diva. ,,Ze hebben die trailer gemaakt en zijn daarna gaan kijken wie de rechthebbende was van de muziek. Ze waren blijkbaar al heel lang naar me op zoek. Eerlijk gezegd dacht ik eerst dat het spam was. Toen ik ook het bedrag zag wat ik ervoor zou krijgen, wist ik bijna zeker dat het een grap moest zijn. Mijn man heeft er ook naar gekeken en we kwamen toen tot de conclusie dat het toch heel serieus was.”

Berlin Station is een Amerikaanse detective televisieserie. De serie staat op Epix, een Amerikaanse variant op het populaire Netflix. Het eerste seizoen startte op 16 oktober 2016. Het tweede seizoen begint 15 oktober 2016, maar is in Nederland nog niet beschikbaar om te kijken. ,,Persoonlijk had ik nog nooit gehoord van de serie, maar ik vind het heel vet dat ze mijn muziek hebben gebruikt.”

MOB, zo heet het nummer dat gebruikt wordt in de trailer. ,,Dat nummer is al heel lang populair. Het wordt door dj’s van over de hele wereld gedraaid. Door dit nummer is m’n carrière eigenlijk een beetje op gang gekomen.”

Tijd over

De dj carrière van Danielle begon in 2008. Ze moest toen haar werk als medewerker in een tuincentrum neerleggen, omdat ze arbeidsongeschikt was verklaard. ,,Ik heb ernstige reuma. Ik heb last van ontstekingen in zo wat al mijn gewrichten. Ik ben altijd heel actief geweest, dus dat was wel even schrikken." Toen had de Koudekerkse opeens heel veel tijd over. Ze besloot haar tijd in muziek te gaan steken. ,,Ik heb toen apparatuur gekregen van mijn man en op die manier ben ik begonnen. Op 1 januari 2009 mocht ik voor het eerst ergens draaien," vertelt Danielle.

Dj Go!Diva draaide al op veel grote evenementen. ,,In 2015 heb ik op Tomorrowland, een enorm dance-evenement in België, gedraaid. Ik vond het heel bijzonder om deel uit te maken van zo'n groot evenement!" Toch was Tomorrowland niet haar mooiste herinnering. ,,Ik heb een keer gedraaid in Acuto, een klein plaatsje net buiten Rome. Alles was daar tot in de puntjes geregeld en iedereen uit de gemeenschap stond klaar om te helpen. Dat vond ik zo mooi. Het was heel kleinschalig, maar de sfeer was echt geweldig. De burgemeester van dat stadje was ook gewoon de hele avond blijven feesten, haha.