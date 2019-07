MuZEEum zoekt inspiratie bij kinderen: twee wedstrijden deze zomer

Gerrit Schoenma­kers: ‘Briët-hui­zen en bunkers Tooren­vliedt vertellen samen bijzonder verhaal’

15:31 MIDDELBURG - De Briët-huizen in Middelburg verdienen bescherming tegen sloop door ze op te nemen in een erfgoedproject over de Tweede Wereldoorlog. De woningen vertellen namelijk één verhaal met de Duitse bunkers aan de overkant van de weg, in Park Toorenvliedt. Dat stelt Gerrit Schoenmakers in een artikel in het eerstvolgende tijdschrift van de Bond Heemschut.