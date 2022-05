MuZEEum Vlissingen sluit half jaar de deuren voor een verbouwing

Vlissingen rouwt om dood van mascotte boekhandel ’t Spui

VLISSINGEN - Stippenhond, rijst met krenten, dropjeshond, Pongo van de film 101 dalmatiërs of Marshall van de kinderserie Paw Patrol. Dalmatiër Lester was een allemansvriend en vond al die bijnamen wel best. Maar ‘het icoon van Vlissingen’ is er niet meer.

27 mei