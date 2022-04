Muur van Altena krijgt 60.000 nieuwe stenen om er weer oud uit te zien

Drie dagen ‘Mi­ni-Grachten­fes­ti­val’ in Vlissingen

Drie dagen muziek in het centrum van Vlissingen. Dat is de opzet van het nieuwe Sprienge Kamermuziek Festival. Van vrijdag 22 tot en met zondag 24 april is er een divers programma met de focus op klassieke muziek, maar ook ruimte voor jazz, folk en crossovers.

19 april