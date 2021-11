Museum Veere mag evenementen houden, maar doet het vanwege druk toch liever niet

Vorige week nog bleek dat Museum Veere topmaanden achter de rug had dankzij de tentoonstelling Lucie van Dam van Isselt, een markante Veerse joffer. Nog geen week later is Frenks een stuk minder optimistisch. ,,Binnen een week hebben we de bezoekersaantallen alweer zien kelderen. Bij het toeristisch informatiepunt in het museum melden zich nog maar twee tot tien mensen per dag. Het is veel te duur om daar nog elke dag iemand achter de balie te zetten. We gaan daarom voorlopig alleen nog in de weekenden open.”