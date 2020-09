Museum Veere haalt donkere Jan uit de schaduw: ‘Er is meer dan onze witte wereld’

Taakstraf­fen voor Markt­plaats­op­lich­ters

28 september MIDDELBURG - ,,Doortrapt, professioneel en een schoolvoorbeeld van oplichting”, zo omschreef politierechter Hopmans vandaag de handel en wandel van de 29-jarige C.S. en zijn ex-vriendin A.S. (22) uit Bergen op Zoom. Het stel woonde in 2017 en 2018 in Vlissingen. Geld was er niet, een uitkering hadden ze niet, een voorschot van de gemeente kregen ze niet en de schulden waren groot.