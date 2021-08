Museum Scheldewerf in Vlissingen klaar voor heropening: ‘We willen meer een huis van verhalen zijn’

Wijnbar Vini in Goes opent nieuwe zaken in Yerseke en Middelburg

11:46 GOES - Gert-Jan van Meggelen van Vini Wijnbar verloor tonnen in coronatijd. Maar nu de horeca weer in de lift zit, is volgens hem hét moment aangebroken om door te pakken. Binnen een half jaar wil hij twee nieuwe zaken openen, aan de Oosterschelde in Yerseke en op Plein 1940 in Middelburg. ,,Als je de mogelijkheid krijgt om zulke mooie locaties te bemachtigen, dan moet je er alles aan doen om het van de grond te krijgen.”