MRI voorlopig niet mogelijk in ADRZ Vlissingen door brand in apparaat

VLISSINGEN - Het MRI-apparaat van het ziekenhuis in Vlissingen is voorlopig niet te gebruiken. Donderdag tegen vijven brak er brand uit in de machine. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond aan het einde van de middag in de vleugel waar ook de HAP in zit. De rook was aan de buitenkant van het gebouw zichtbaar. Er waren toen weinig patiënten meer. Volgens woordvoerster Ilona Wielemaker wist het aanwezige personeel de mensen die er nog wel waren op tijd en in alle rust naar buiten te begeleiden. ,,De protocollen zijn wederom goed gevolgd.”

Momenteel wordt door de leverancier de schade aan het apparaat opgenomen. Wielemaker: ,,Het gaat om een technische ruimte. Het kan best wel even duren voordat de oorzaak van de brand gevonden wordt. Dat is heel vervelend, want dat betekent dat het apparaat voorlopig niet te gebruiken zal zijn. ,,Mensen die op korte termijn een afspraak hebben, zijn afgebeld. De komende tijd proberen we zoveel mogelijk anderen te herplaatsen, want we hebben ook nog een mri-apparaat in Goes staan.”

Een week geleden brak er ook al brand uit bij de locatie in Goes. Verpleegkundigen ontdekten de brand in één van de kamers op de afdeling heelkunde. Zij konden het vuur snel blussen en wisten achttien patiënten snel over te plaatsen naar een andere afdeling. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand daar is ontstaan.