Motorrijder gewond bij ongeluk op Sloeweg

Video Edgar Goosen uit Vlissingen toont zijn liefde voor kerst op tv - ze noemden me vroeger al ‘die kerstidi­oot’

7 december VLISSINGEN - Zijn ouderlijke woning toverde hij vroeger al om tot kerstpaleis, met lichtjes tot in de nok. Edgar Goosen uit Vlissingen is nog steeds idolaat van kerst. En dus is zijn deelname aan het tv-programma ‘Mijn Kerst is de beste’ eigenlijk heel logisch.