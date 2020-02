Motorrijder gewond bij eenzijdig ongeluk Ritthem

ATELIER8A geeft Domburg een nieuw elan

23 februari DOMBURG - Marc Cardon is aangenaam verrast over wat hij ziet in het oude Kabelstation in Domburg. Een groep kunstenaars veranderde de afgelopen maanden een deel van dat KPN-gebouw in een atelier waar jonge kunstenaars werken, brainstormen en exposeren. De docent Frans uit Koudekerke wijst naar een zeegezicht, gemaakt door Michael Kluin, en zegt dat hij dat wel thuis wil ophangen. Hij vindt het prachtig zoals de kunstenaar de kracht van de zee en de golven heeft ‘gevangen’ op het doek. ,,Het straalt echt beweging uit.”