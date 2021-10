Motorrijder gewond bij botsing op Vlissingse kruising

Ronkende motoren doen bewoners rond Nieuwe Vlissingse­weg steeds schrikken: ‘Het is wachten tot er een ongeluk gebeurt’

14 oktober VLISSINGEN - Auto’s met een knalpijp, luid optrekkende motoren of zelfs straatraces. Bewoners in de omgeving van de Nieuwe Vlissingseweg horen ze dagelijks voorbij scheuren. Vooral in de avonduren en weekenden is het prijs. Voor enkele bewoners aan het Marnixplein is de maat nu vol. Zij trokken aan de bel in de hoop dat de gemeente ingrijpt.