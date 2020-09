Motorrijder gewond bij aanrijding in Vlissingen

Kampeer­boer: ‘Strijd is lastig maar nog niet opgegeven’

27 augustus ARNEMUIDEN - Hoe lastig het ook wordt om zijn kampeerboerderij bij Arnemuiden uit te breiden met een camping, Bas van 't Westeinde geeft niet op. ,,We gaan nu eerst met de jaarplaatshouders van De Witte Raaf praten, want voor hen willen we dit uiteindelijk doen. Daarna kiezen we welke strategie we gaan volgen.”