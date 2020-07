Motorrijder ernstig gewond in Vlissingen

Het ongeluk werd rond 03.25 uur gemeld en gebeurde tussen de kruisingen met de Olympiaweg en de Berlagestraat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Twee ambulanceteams ontfermden zich ter plekke over de zwaargewonde man. De ambulance met de patiënt is vervolgens naar de Boulevard gereden omdat de traumahelikopter was geland op het Badstrand. De motorrijder werd uiteindelijk per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam.

Vanwege het ongeval is de Koudekerkseweg volledig afgesloten tussen de kruising met de Sloeweg en de kruising met de President Rooseveltlaan. De gemeente Vlissingen heeft hekken geplaatst. De afdeling Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de politie is ter plaatse bezig met sporenonderzoek. De ongevalslocatie is uitgebreid vastgelegd op foto en ook is de plaats van het ongeval ingemeten. Meer informatie over wat er vannacht precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk volgt hierover later vandaag meer informatie.