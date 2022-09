Motorcrossster Nancy van de Ven: ‘Het vele afzien maakt de wereldtitel nog mooier’

De Tuinstraat in Vlissingen is geheel versierd, bloemen en taarten worden constant bezorgd en het Jeugdjournaal en de redactie van talkshow Humberto hangen aan de lijn. Nadat motorcrossster Nancy van de Ven wereldkampioen is geworden, staat ze in het middelpunt van de belangstelling. ,,Het ultieme doel is bereikt”, zegt ze. ,,Het is natuurlijk mooi dat zo veel mensen meeleven.”

Veel volgers begrijpen ook waarom de opluchting in huize Van de Ven zo groot is. In de voorgaande seizoenen zat het zó vaak zó tegen met de Yamaha-rijdster. ,,Blessures, kapotte motoren, een onterechte diskwalificatie, zware valpartijen. Ik ben vijf keer tweede geworden in de eindstand en nu is die titel er eindelijk. Dat maakt ’m een stuk mooier. De titel is me niet aan komen waaien. Als ik in één van mijn eerste seizoenen meteen wereldkampioene was geworden, was het te makkelijk gegaan en had de titel waarschijnlijk minder voor mij betekend.”