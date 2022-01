Motoragent aangereden in Middelburg

Voetbalmu­se­um nog steeds op zoek naar droomplek na vertrek uit Middelburg en Roosendaal

Eind 2020 werd Deventer met de nodige grote woorden naar voren geschoven als serieuze kandidaat om het Nationale Voetbalmuseum te huisvesten. Kees Jansma, die betrokken is bij het project, liet zich dit weekend echter in de podcast van Deventenaar Özcan Akyol ontvallen dat Zeist inmiddels misschien wel een serieuzere kans maakt op het museum. Is Deventer daarmee van de baan?

10 januari