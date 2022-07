Motie om plan tegen te houden haalt het niet: dinsdag volgt besluit over komst 1100 vluchtelingen naar Vlissingen

Drie jaar na overval Hrieps weer twee verdachten voor de rechter: ‘Het is een lijdensweg’

MIDDELBURG - Vijf mannen zitten sinds november vorig jaar een celstraf uit voor hun deelname aan de geldroof na muziekfestival Hrieps in 2019. In dezelfde zaak verschijnen een Vlissinger en Goesenaar (beiden 35 jaar) dinsdag en woensdag voor de rechter. ,,Het is een lijdensweg”, zegt Hugo Kramer, de gedupeerde organisator van Hrieps.

