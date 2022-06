Moslims laten zich door Middelburgers bevragen in de hoop op meer begrip voor de Islam

Kashif Akmal en vier andere vrijwilligers zijn aanhangers van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Die heeft tientallen miljoenen volgers over de hele wereld. Door toenemende polarisatie en negatieve associaties rond de Islam voelen zij zich genoodzaakt om met mensen in gesprek te gaan. Akmal: ,,Wij denken dat kennis leidt tot meer begrip. Andersdenkenden verkrijgen hun informatie veelal via de media, waar het bijna altijd gaat over uitzonderingen. Daar baseren zij hun mening op. Door persoonlijk contact te zoeken, proberen wij ze er op een andere manier naar te laten kijken. Met borden met de tekst: ‘Ik ben een moslim, stel mij u vraag’ proberen wij mensen in heel Nederland uit te nodigen voor een gesprek. Dat mag over de Islam gaan, maar ook over andere dingen.”