Moskee Vlissingen stapt naar politie na ontvangst dreigbrief met galg

Uniek Middel­burgs VOC-glaas­je blijkt veel geld waard

13:26 MIDDELBURG - In het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch dook gisteravond een uniek glaasje op uit Middelburg. Op het glaasje staat het schip ‘Wickenburg’ afgebeeld, dat gebouwd werd in 1722 voor de Kamer van Zeeland op de VOC-werf in Middelburg.