Moskee roept dagelijkse op tot gebed als symbool van saamhorigheid: ‘We zijn er voor elkaar, dat willen we laten horen’

Politie contro­leert Zeeuwse hotspots op samenscho­lin­gen; skatepark Middelburg dicht

14:54 MIDDELBURG - Na de boulevards in Vlissingen en de parkings in Perkpolder is nu ook het skatepark in Middelburg afgesloten. ,,Er kwamen te vaak te veel jongeren bij elkaar", zegt de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann.