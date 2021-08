‘Mooiste’ Zeeuwse kasteel staat nu op een verzamelaarsmunt

Kasteel Westhove is al voor 1300 gebouwd. Rond die tijd was het onderdeel van de abdij in Middelburg. In 1559 werd Middelburg een bisschopsstad en beschikte de bisschop over Westhove. Tijdens het Beleg van Middelburg april 1572 tot 23 februari 1574 stak Groningse edelman Bartholt Entens van Mentheda het kasteel in brand, waardoor veel van de originele structuur verloren ging. Hierna is het kasteel in handen geweest van vele particulieren. Er werden tuinen aangelegd en het kasteel werd uitgebreid met vele bijgebouwen, waaronder een oranjerie. Vandaag de dag zit in het kasteel en de bijbehorende koetshuizen een Stayokay hostel gevestigd.