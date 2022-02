‘Monumentenredder’ Arjen (91) geëerd met Zilveren Vlissingse Fles

Arjen Feenstra (91) werd donderdagmiddag ‘overvallen’ in Gastrocafé Santiago op de Oude Markt. Hij herkende de Vlissingse burgemeester, nadat die zijn mondkapje had afgezet, van foto’s in de krant. Dat de burgervader een Zilveren Vlissingse Fles, een weinig uitgereikte gemeentelijke onderscheiding, voor hem had, was een heel aangename verrassing. Feenstra kreeg het bijzondere kleinood, omdat hij in de jaren zeventig en tachtig er persoonlijk voor zorgde dat een aantal monumentale gebouwen werd gespaard en/of opgeknapt.

Vlissinger John Meijboom (links) droeg Arjen Feenstra, die onder meer het voormalige bakkerspand op de hoek van de Sint Jacobsstraat en de Lepelstraat opknapte, voor voor de Vlissingse stadsonderscheiding.

Tegendraads

De eigenaar van een elektronicazaak (‘waar veel Vlissingers hun radio en/of televisie kochten’) verhuisde destijds regelmatig van het ene huis naar het andere om een oud pand te kunnen restaureren. Als het was opgeknapt, verhuisde hij met vrouw en vier dochters naar de volgende woning om die weer zoveel mogelijk in oude staat te herstellen, wist John Meijboom. Toen Meijboom achterhaalde dat Feenstra nooit voor zijn verdiensten is bedankt, vroeg hij de onderscheiding bij de gemeente aan.

Burgemeester Bas van den Tillaar, die zelf in een oud pand in de binnenstad woont, onderschreef de aanbevelingen en haalde Feenstra’s verdiensten aan als lid van Stichting Stadsherstel Vlissingen en commissies voor monumenten en de oudheidkundig verzameling van het stedelijk museum. In bijna zes jaar als Vlissingens eerste burger reikte Van den Tillaar twee keer eerder een Zilveren Fles uit. ,,Bedankt dat u destijds tegendraads was. Het is aan u te danken dat veel panden en gevels van de sloop zijn gered.”