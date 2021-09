Monumentale Mondriaanboom Oostkapelle lijdt: ‘Deze boom kan het klimmen niet meer aan’

REPORTAGE Lastige panden worden trendy hotels: ‘We zaten binnen een middag voor twee weken volgeboekt’

23 augustus Katoen, The Roosevelt, Mondragon, Rijks, Wood, maar ook het Kerkhotel in Biervliet. Enkele voorbeelden van hotels die moeilijke, maar ook eigenzinnige gebouwen in Zeeland nieuw leven hebben ingeblazen. Hoe de behoefte aan meer hotelbedden, de vraag naar originele locaties en zoeken naar rendabele investeringen de laatste jaren leidde tot bloei van deze tak van de Zeeuwse vrijetijdssector.