Monumentaal clubhuis van scoutingvereniging Lutem geruïneerd door storm: ‘Het is verschrikkelijk’

Bierdouche bij SPAR Middelburg: 'Mijn collega moest zich wel even verkleden, ja'

20 oktober MIDDELBURG - Sta je gewoon het bierschap bij te vullen, spuit ineens het bier in de rondte. Het overkwam twee medewerkers van de SPAR City in Middelburg vanmiddag, zo is te zien in een kort filmpje dat de supermarkt vanmiddag online plaatste. ,,We waren compleet verrast”, lacht Jimmy de Wijze, die in de video te zien is. ,,Wij waren op een andere plek in het schap bezig, en ineens spat dat blik uit elkaar!"