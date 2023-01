Monument voor vermoorde Tim (15) is er één met een boodschap: ‘Mes op zak, weg ermee!’

updateOp de plek waar de 15-jarige Tim van der Steen uit Middelburg werd neergestoken, is vanmiddag een monument onthuld. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de tiener overleed aan de verwondingen, die hij opliep bij de steekpartij.

De onthulling, die verricht werd door Tims zus Esmee, werd bijgewoond door familie, vrienden en belangstellenden. Tims moeder Ysanne Bennebroek en locoburgemeester Jeroen Louws hielden ieder een toespraak. ,,Tim mocht niet volwassen worden. Tim blijft voor altijd 15 jaar. Met geweld om het leven gebracht. Zo zinloos, zoals ook hier op het door de familie bedachte monument staat geschreven”, zei Louws.

Het opvallende monument bestaat uit een voetbal van natuursteen, vastgezet op een stuk kunstgras. In de bal is een afbeelding van een stralende Tim gegraveerd, inclusief zijn geboorte- en sterfdatum en een lieveheersbeestje, het symbool tegen zinloos geweld. ,,Tim heeft hier zo geleden, gevochten voor zijn leven, voor wat hij waard was”, zei moeder Ysanne over haar zoon die van voetbal hield.

Voor dood achtergelaten

Het drama waarbij Tim om het leven kwam, vond plaats op zondag 9 januari 2022. Tim werd bij de Meanderflat in de wijk Dauwendaele opgewacht door twee broers (toen 15 en 16) die hem zwaar toetakelden met een mes en voor dood achterlieten. De jonge Middelburger werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis in Rotterdam, waar hij drie dagen later stierf. De broers zijn in november veroordeeld voor moord.

Locoburgemeester Jeroen Louws sprak de hoop uit dat dat de herdenkingsplek steun geeft bij de verwerking van het verlies van Tim en hij gaf aan dat er ook een boodschap vanuit gaat. ,,Dit monument laat zien dat wij Tim nooit mogen en zullen vergeten. Dat wij het zinloze geweld onder jongeren blijvende aandacht moeten geven. Dat wij allen een maatschappelijke verantwoording dragen voor het veilig en fijn op kunnen groeien, hier in Middelburg en ver daar buiten.”

‘Mes op zak, weg ermee’

De locoburgemeester wees ook op de aanpak van geweld en jeugdcriminaliteit. ,,Het dragen van een mes op zak is niet normaal, er hoort geen steekwapen in je school- of sporttas te zitten. Wij hebben iedereen nodig om messen op straat te weren: Ouders, scholen, opvang, sport én vooral ook de jongeren zelf om tot dit noodzakelijke besef te komen. Mes op zak, weg ermee!”

Tims moeder Ysanne bedankte alle aanwezigen - bij elkaar zo’n zestig mensen - voor hun komst. ,,Wij hopen met dit monument een soort van bewustwording te creëren. Dat mensen een moment van besef hebben en nadenken wat zich hier heeft afgespeeld. Met wapens rondlopen mag niet het nieuwe normaal worden.”

Het leven zonder Tim valt de nabestaanden zwaar. ,,Het is onmenselijk en ondraaglijk. We proberen iedere dag op te staan en vallen steeds weer neer. Ons leven heeft zijn glans verloren, het gemis zal voor altijd zijn”, zei Bennebroek in haar toespraak. Om 14.21 uur, het tijdstip waarop Tim een jaar geleden zijn laatste adem uitblies, bleef het één minuut stil. Daarna klonk uit een grote speaker Uncharted van Kensington.

,,Tim zal op school altijd ter sprake blijven komen”, zei Youssef Afkir, docent op praktijkschool het Bolwerk in Middelburg. ,,We geven rekenlessen, Nederlands, maar ook maatschappelijk zijn we bezig. Samen met de leerlingen kijken we elke dag naar het journaal en dan komt er regelmatig geweld voorbij. Helaas kunnen we dan het trieste voorbeeld van Tim aanhalen, terwijl je het natuurlijk veel liever hebt over een voormalig leerling die profvoetballer is geworden. We zullen blijven benoemen wat Tim is overkomen. Zó proberen we de jeugd te bereiken.”

