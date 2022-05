Monument profileert Vlissingen als pelgrimsstad, ook speciale fles moet pelgrims lokken

Twee extra verdachten aangehou­den vanwege steekpar­tij Jumbo Vader in Vlissingen

VLISSINGEN - De politie heeft zondag een vierde en vijfde verdachte aangehouden in hun woning in Vlissingen. Een vrouw van 33 jaar en een jongen van 16. Het 23-jarige slachtoffer van de steekpartij in de Jumbo in de wijk Paauwenburg afgelopen zaterdagmiddag ligt nog in het ziekenhuis. Hij heeft nog geen verklaring afgelegd.

2 mei