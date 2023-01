Monument onthuld in Middelburg voor vermoorde Tim (15)

Het drama vond plaats op zondag 9 januari 2022 . Tim werd bij de Meanderflat in de wijk Dauwendaele opgewacht door twee broers (toen 15 en 16) die hem zwaar toetakelden met een mes en voor dood achterlieten. De jonge Middelburger werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis in Rotterdam, waar hij drie dagen later stierf.

De broers zijn in november veroordeeld voor moord. De jongste, die inmiddels 16 jaar is, kreeg één jaar cel en jeugd-tbs. De oudste, die nu 17 is, werd berecht volgens het volwassenenstrafrecht. Hij kreeg twee jaar cel plus tbs met dwang opgelegd, terwijl het Openbaar Ministerie 12 jaar cel en tbs had geëist. Zowel de jongen als het OM is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter.