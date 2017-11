Monument Mannen tussen Staal onthuld in Vlissingen

Na afloop van de onthulling vielen de twee elkaar geëmotioneerd in de armen. Murre is een bekende verschijning in Vlissingen. Gekleed in een witte overal en helm en met een grote hamer op zijn rug liep hij tal van vergaderingen af om de politiek en anderen te overtuigen dat er een monument moest komen voor de arbeiders van De Schelde. Zaterdag was het dan eindelijk zover. Het beeld van kunstenaar Joris Baudoin werd onthuld. Oud-werknemer Ko Geldof vindt het een mooi beeld. ,,Het grove en het grote van het werk komt hiermee mooi tot uitdrukking.” De 70-jarige Vlissinger vindt het vooral mooi dat de ketting zo in de wolken verdwijnt.