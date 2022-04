Molukkers herdenken uitroepen vrije Republiek der Zuid-Molukken

De ceremonie in Middelburg was vroeger en wat korter dan andere jaren. Dat heeft te maken met de herdenking in Amsterdam, die al om 11.00 uur begint. Vanuit Middelburg vertrok zoals ieder jaar een flinke groep Molukkers met een bus naar de landelijke bijeenkomst. Daar is ook de Middelburgse Regina Parinussa bij aanwezig. Zij maakt sinds oktober vorig jaar deel uit van de Molukse regering in ballingschap als staflid jeugdzaken.

De RMS - vrije Republiek der Zuid-Molukken - is op 25 april 1950 uitgeroepen. Bij de Molukse kerk in de Rijnstraat in Middelburg is de vlag gehesen. Eerst in top voor de republiek, daarna halfstok voor de slachtoffers van hun strijd voor een vrij land en daarna weer in top. Aan het eind is het Molukse volkslied gezongen: Hena Masa Waja.